По мнению Марцинкива, вандалы "приурочили" свои действия к дню рождения Кобзаря.

В селе Подпечеры неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко.

Читайте такжеИзбивавшая детей стоматолог из Ривне работала без лицензииОб этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия к дню рождения нашего Кобзаря", - написал Марцинкив.

Он обратился в полицию с просьбой найти преступников.

Справка УНИАН. 9 марта в Украине отмечают День рождения знаменитого классика украинской поэзии - уроженца Черкасской области Тараса Григорьевича Шевченко.

Шевченко стал в народном сознании символом украинского национального духа. Его творчество и образ на протяжении десятилетий вдохновляли украинских патриотов на борьбу за будущее страны.

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Автор: УНИАН