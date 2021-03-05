В селе Подпечеры неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко.
Читайте такжеИзбивавшая детей стоматолог из Ривне работала без лицензииОб этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
"В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия к дню рождения нашего Кобзаря", - написал Марцинкив.
Он обратился в полицию с просьбой найти преступников.
Справка УНИАН. 9 марта в Украине отмечают День рождения знаменитого классика украинской поэзии - уроженца Черкасской области Тараса Григорьевича Шевченко.
Шевченко стал в народном сознании символом украинского национального духа. Его творчество и образ на протяжении десятилетий вдохновляли украинских патриотов на борьбу за будущее страны.
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