Как сообщается в ряде Tеlegram-каналов, ограблен банк «Восток», злоумышленники украли около 1 млн грн и вскрыли ячейки депозитария.

В Приморском районе Одессы ограбили банк.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ограбление совершено сегодня ночью.

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По предварительным данным, в помещение банка неизвестные проникли, повредив дверь. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых, а также сумму нанесенного ущерба. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается в ряде Tеlegram-каналов, ограблен банк «Восток», расположенный на проспекте Тараса Шевченко. Из финансового учреждения украли 900 тыс. грн, 30 тыс. долл., 8 тыс. евро и 5 тыс. российских рублей. Также сообщается, что злоумышленники вскрыли ячейки депозитария.

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Автор: Лариса Козовая