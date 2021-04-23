Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Полицейские задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве своего знакомого.

Об этом сообщили в одесской полиции.

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«Во время ссоры 37-летний злоумышленник ударил младшего на три года потерпевшего ножом в спину, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Убийство в Одессе: что еще известно

Злоумышленника задержали сразу. В своих показаниях он объяснил, что знакомый его постоянно унижал, чем и поплатился.

Действия мужчины следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

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Автор: Катерина Шварц