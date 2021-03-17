Водителя оштрафовали на 20,4 тысячи гривень за управление автомобилем без права управления и на 51 тысячу гривень за вождение в нетрезвом виде.

Во Львове пьяного водителя оштрафовали на 71 тысячу гривень по новому закону, что увеличивает штрафы, в частности, за вождение в пьяном виде.

Об этом сообщает Perepichka News в своем Telegram-канале.

Отмечается, что водителя оштрафовали на 20400 гривень за то, что он управлял автомобилем без права управления. До этого он получил штраф за вождение в нетрезвом виде (51000 гривень штраф, 10 лет лишения прав, а суд еще сможет конфисковать автомобиль). Всего получилось 71400 гривень.

О штрафах первым водителям-нарушителям по новому закону рассказал на своей странице в Facebook и заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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По его данным, в селе Чайки Киевской области мужчину лишили права управления, но он нагло сел за руль снова.

"Но незамеченным ему остаться не удалось. Патрульные Киевской области нарушения выявили и привлекли мужчину к ответственности, которая предусмотрена ч. 4 ст. 126 КУоАП - штраф в размере 20400 гривень. Отмечу, что ранее за указанное административное нарушение предусматривался штраф – 510 гривен», - написал он.

Другой инцидент произошел в Ривне, где водитель еще даже не получал водительское удостоверение, а уже сел за руль, нарушил ПДД и получил постановление от патрульных.

"Пусть этот случай будет для него хорошим уроком. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 гривень, а с сегодняшнего дня взыскание накладывается в размере – 3400 гривень», - отметил Билошицкий.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

16 февраля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

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Автор: Денис Прядко