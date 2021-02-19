В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства гибели 17-летнего юноши, который пошел к друзьям в соседнее село и замерз в поле по дороге домой.
Читайте такжеУже третий случай за неделю: 15-летний киевлянин наглотался таблеток, его госпитализировалиКак сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, около 5 утра 19 февраля в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 17-летнего жителя с. Выдумка по месту его жительства.
Полицейские установили, что умерший был сиротой и находился под официальной опекой тети. Он учился в выпускном классе общеобразовательной школы.
По предварительным сведениям, около 15:00 18 февраля юноша сказал тете о том, что идет в соседнее село к друзьям и к вечеру обещал вернуться домой. Однако так и не появился.
По информации правоохранителей, ночью парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращались в село через заснеженное поле. В какой-то момент старшему из них стало плохо и младший пытался ему помочь. Однако, когда понял, что сил на двоих не хватит, поспешил домой и известил своих родных о происшествии. Спасать юношу сразу бросились его приемные родители, которых оповестили односельчане.
«Парня нашли беспомощным и с сильными обморожениями среди снежных заносов. На автомобиле его привезли домой и вызвали «скорую», однако он умер до приезда медиков», - говорится в сообщении.
В комментарии корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко рассказала, что в настоящее время причина смерти парня неизвестна, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Полицейские в рамках уголовного производства выясняют обстоятельства гибели юноши.
Также в больницу госпитализирован 13-летний товарищ умершего из-за значительного переохлаждения и возможного обморожения. Медики оказывают ему необходимую помощь.
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