Также мужчина изготавливал материалы порнографического характера со своим участием.

В Житомире полиция задержала местного жителя, которого подозревают в причастности к изготовлению и распространению в соцсети фото и видео порнографического характера, а также к развращению несовершеннолетних.

Читайте такжеВо Львове руководителя детского лагеря подозревают в изнасиловании 11 девочекОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Следователи установили, что 36-летний житель Житомира с помощью мобильного телефона изготавливал фото и видеоматериалы порнографического характера со своим участием. Эти материалы через фейковые анонимные аккаунты он распространял среди малолетних девушек, с которыми знакомился в социальных сетях. Кроме того, мужчина в ходе общения с детьми побуждал их к съемке и передачи ему в ответ видео и фотоматериалов аналогичного содержания», - рассказали в ведомстве.

По месту жительства мужчины 20 ноября правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступлений.

"В настоящее время возраст малолетних девочек следователи не разглашают. Предварительно, задержанный работал самостоятельно», - рассказала заместитель руководителя пресс-службы ГУ НП в Житомирской области Ольга Номерчук.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении более десятка эпизодов уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и еще один эпизод - по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Марина Чорноштан