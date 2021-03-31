У пострадавшего диагностировали многочисленные травмы.

В городке Берегово на Закарпатье произошла драка, в результате которой тяжелые травмы получил участник АТО на востоке Украины.

Как пишет mukachevo.net, инцидент произошел ночью 30 марта в местном супермаркете.

По данным СМИ, пять человек ромской национальности устроили конфликт с двумя мужчинами. Последних начали избивать. Одним из пострадавших оказался украинский военный, который принимал участие в боях на Донбассе.

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Врачи диагностировали у пострадавшего переломом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, ромы в Берегово в последнее время стали чаще нарушать закон. По факту вышеуказанного дела открыто уголовное производство.

"Родные и близкие пострадавшего военного обратились к нашему изданию с просьбой огласки данного дела, ведь боятся, что данная драка останется без внимания со стороны полиции. Кроме этого сообщили, что в супермаркете АТБ им отказали предоставить видеоматериалы с камер наблюдения", - говорится в публикации.

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Автор: Юрий Годован