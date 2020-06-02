На Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире

Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины.

На Закарпатье правоохранители расследуют причины самоубийства через повешение жителя города Мукачево.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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«Мукачевской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного доведения мукачевца к самоубийству. Данная информация выявлена в ходе мониторинга социальной сети. Так, мужчина на видео жалуется на действия полицейских и затем, кончает жизнь самоубийством», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства). Досудебное расследование будут осуществлять следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове.

Согласно информации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, сообщение от соседей о смерти мужчины, 1992 года рождения, поступила от соседей 1 июня около 19:00.

«Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети», - сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют мотивы и причины поступка мужчины.

Как сообщал УНИАН, в столичной больнице "Охматдет" в реанимации с диагнозом лейкемия умер четырехлетний мальчик Алексей, которому в последние минуты жизни не пустили его родную мать.

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