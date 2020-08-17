Цепь, ошейник и замок: в Винницкой области женщина жестоко "воспитывала" дочь (фото)

Женщина пыталась «перевоспитать» дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству.

В Винницкой области полиция начала расследование в отношении действий матери, которая привязала цепью 14-летнюю дочь в доме.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области,15 августа в Чечельницкое отделения полиции позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что 30-летняя женщина после конфликта с дочкой с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме.

«В таком состоянии девушка провела два часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью», - говорится в сообщении.

Женщина объяснила полицейским, что таким образом она пыталась «перевоспитать» дочь, которая якобы постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству.

Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье.

Действия женщины квалифицированы по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская