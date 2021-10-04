Девушка говорит, что они с подругой взяли с собой еду и вино.

В Киеве охранник ударил девушку, которая отдыхала в парке имени Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

По данным канала, инцидент произошел около 22:40 в воскресенье, 3 октября.

"Час назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок не было. Заявление в полицию написано, видео передано," - говорится в сообщении.

Читайте такжеБезымянная площадь в Киеве может получить имяВ комментариях девушка рассказала, что отдыхала в парке с подругой. Они взяли с собой еду и бутылку вина.

"Он предупредил, что пить нельзя. Мы её и не открыли. Он пришёл через 2 минуты, начал грубо выгонять нас, подруга начала снимать хамство. И через секунду он ударил", - написала девушка.

Ранее сообщалось, что в Сумах охранник стройплощадки натравил псов на мужчину с маленькой дочкой, которые выгуливали собаку.

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Автор: Людмила Жерновская