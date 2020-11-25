Задержанного злоумышленника ранее судили за имущественные преступления.

В Тернополе трое юношей задержали вора в ТРЦ «Подоляны» и удерживали его до прибытия полиции.

Читайте такжеВосемь нападавших: в Киеве дерзко ограбили студента-иностранцаКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, двое 17-летних и один 16-летний местные жители увидели, как из торгового заведения убегает неизвестный мужчина, а за ним бежит продавец. Они силой остановили незнакомца.

Как выяснили правоохранители, которые прибыли на место вызова, 33-летний житель Тернополя, зайдя в примерочную, положил в свой рюкзак две куртки, на себя надел еще кофту, а под верхнюю одежду спрятал спортивную сумку. Со всем этим последовал к выходу.

"Злоумышленника остановили продавцы, требуя вернуть неоплаченный товар, однако тот, бросив им только одну куртку, начал убегать», - говорится в сообщении.

Юноши не побоялись остановить злоумышленника и вместе с продавцом удерживали его до приезда следственно-оперативной группы.

Полицейские установили, что задержанный – ранее судимый за имущественные преступления 33-летний житель областного центра.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 186 УКУ и избрании меры пресечения.

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Автор: Андрей Вацик