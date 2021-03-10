Ни мать, ни отец не навестили ребенка в больнице.

Сумская местная прокуратура сообщила о подозрении 30-летнему мужчине, который во время игры причинил 4-месячному ребенку тяжкие телесные повреждения.

Трагедия произошла 22 января в городе Сумы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Женщина вместе со своей 4-месячной дочкой и отцом ребенка распивала спиртные напитки дома у знакомого.

«Когда все уже были изрядно навеселе, отец ребенка начал с ним играть — подбросил вверх, однако не смог поймать. Девочка получила тяжкие телесные повреждения. В больницу к ней не приходили ни отец, ни мать», — рассказали в прокуратуре.

Читайте такжеНервы не выдержали: в Сумах мужчина разбил десяток авто, окна банков и магазина (видео)Сейчас начата процедура лишения женщины прав на ребенка. Биологический отец в свидетельстве о рождении не указан, поэтому юридически отношения к девочке не имеет.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 128 УК Украины — неосторожное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова