Сумская местная прокуратура сообщила о подозрении 30-летнему мужчине, который во время игры причинил 4-месячному ребенку тяжкие телесные повреждения.
Трагедия произошла 22 января в городе Сумы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Женщина вместе со своей 4-месячной дочкой и отцом ребенка распивала спиртные напитки дома у знакомого.
«Когда все уже были изрядно навеселе, отец ребенка начал с ним играть — подбросил вверх, однако не смог поймать. Девочка получила тяжкие телесные повреждения. В больницу к ней не приходили ни отец, ни мать», — рассказали в прокуратуре.
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Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 128 УК Украины — неосторожное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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