Роженица утверждает, что девочка родилась мертвой. На учете у врача женщина не состояла и рожала дома.

В Ривненской области полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства матерью новорожденного ребенка.

Читайте такжеВ Ривне младенца, мать которого умерла после домашних родов, выписали из больницы (видео)Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Мария Юстицкая, инцидент произошел в бывшем Дубровицком районе.

По ее словам, в полночь 9 февраля в полицию обратились медики и сообщили, что к ним в приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя женщина.

Предварительно полицейские установили, что вчера, 8 февраля, около 02:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на седьмом месяце беременности.

"Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым. В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу. Медиков женщина уверяла, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Впрочем полицейским призналась, что на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка», - говорится в сообщении.

По месту жительства роженицы следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденной девочки. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка.

Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам ее мужа, о беременности ему ничего не было известно.

Следователи полиции начали досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). В рамках уголовного производства будет назначаться также судебно-психиатрическая экспертиза.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как утверждает Юстицкая, семья считается благополучной, на учете в полиции не состоит.

По этическим соображениям полиция не разглашает населенный пункт, где совершено преступление, однако, по словам Юстицкой, он расположен недалеко от города Дубровица.

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Автор: Петр Хромых