Тела из искореженных авто пришлось доставать спасателям.

В Полтавской области столкнулись два грузовика, оба водителя погибли.

По информации Отдела коммуникации полиции Полтавской области, трагедия произошла вечером 9 февраля неподалеку от города Кобеляки, на объездной автодороге Кобеляки — Решетиловка — Днепр.

За рулем автомобиля «МАН» был 50-летний мужчина из города Львов. Вторым автомобилем, «РЕНО», управлял 56-летний житель Днепра.

Читайте такжеВ Киеве - транспортный коллапс из-за снегопада: на остановках наблюдаются очереди, на дорогах - пробки и ДТП (фото, карта)«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, предварительно установила, что в результате столкновения оба водителя погибли. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются», — сообщили в полиции.

Оба водителя получили значительные травмы и погибли на месте. Чтобы достать тела из поврежденных грузовиков, на место аварии вызвали спасателей.

«9 февраля в 18:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 113 километре автодороги Н-31 Днепр — Кобеляки — Решетиловка между селами Подгора и Гаевое в Кобелякском районе... Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

На месте ДТП работали 10 бойцов ГСЧС и три машины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

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Автор: Катерина Комолова