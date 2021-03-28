Янтарь перевозил гражданин Турции.

В порту города Черноморск у иностранца изъяли около 15 кг контрабандного янтаря.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, утром в порту пограничники Одесского отряда при оформлении автомобилей на выезд судном в Турцию обнаружили контрабанду.

Отмечается, что расфасованный в небольшие пакеты товар был скрыт в кабине грузовика. За рулем автомобиля находился гражданин Турции.

Всего из кабины грузовика изъято 17 пакетов обработанного камня и готовых ювелирных изделий из янтаря.

Как уточнили в Одесской таможне, общий вес обнаруженного янтаря - около 15 кг. Контрабанду обнаружила служебная собака в кабине грузовика в конструктивной полости под обшивкой.

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Автор: Лариса Козовая