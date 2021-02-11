По словам водителя, мужчина лежал прямо на земле и он не заметил его из-за плохого освещения.

В поселке Ивановка Одесской области на автобусной станции водитель Toyota переехал мужчину, который лежал прямо на земле.

Читайте такжеТело пришлось вырезать: на Кировоградщине в ДТП погиб талантливый музыкант, его жена и дети попали в больницу - СМИ (фото)Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области. Там отметили, что в результате наезда пострадавший скончался на месте.

Инцидент произошел вчера, 10 января, около 18:00. 47-летний водитель наехал на 45-летнего местного жителя. Тот умер до приезда скорой помощи.

По словам водителя, мужчина лежал прямо на земле и он не заметил его из-за плохого освещения.

В настоящее время в полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

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Автор: Ирина Погорелая