Личность мужчины установили - это местный житель.

На Николаевщине полицейские установили злоумышленника, который совершил надругательство над более 100 могилами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

"30 декабря в полицию обратился староста села Прибужское Витовского района с сообщением о том, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил", - говорится в сообщении.

По указанному факту следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В среду, 6 января, полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 22-летний житель с. Прибугское.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания.

"Со слов молодого человека, он совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и из хулиганских побуждений. Чтобы отвести от себя подозрение, разрушил даже могилы своих родственников", - рассказали в полиции.

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Преступнику сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.

Также в ходе следствия было установлено, что у мужчины, вероятно, был сообщник, его односельчанин. Сейчас собирается доказательная база о его причастности к надругательству над могилами.

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Автор: Татьяна Поляковская