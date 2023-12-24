Известно, что среди травмированных два ребенка.

В результате взрыва во Львове погибли три человека, еще трое получили травмы.

Об этом речь идет в сообщении Нацполиции. "Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. По факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.

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Во время разбора завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, 7-летний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Взрыв во Львове

23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Княгини Ольги произошел взрыв. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Во львовских телеграм-каналах писали, что во время разбора завалов прогремел еще один взрыв с возгоранием. Спасатели просили людей отойти от дома на безопасное расстояние.

В полиции сообщали о перекрытии движения в результате взрыва улицей княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыт.

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