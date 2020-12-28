В Кривом Роге сегодня ночью произошло разрушение здания в Металлургическом районе города, погиб человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
На месте происшествия спасатели установили, что произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного бесхозной здания, которое не эксплуатируется.
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"В результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без постоянного места жительства). Сотрудники Службы спасения вытащили мужчину в сознании из-под завалов и транспортировали с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также, из-под завалов достали мужчину без признаков жизни (тело направлено на СМЭ). Причина разрушения устанавливается", - сообщили в ГСЧС.
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