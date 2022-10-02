Молодой фельдшер получил контузию и ожоги.

В освобожденной месяц назад Балаклее случилась трагедия. Машина скорой помощи подорвалась на вражеской мине, когда направлялась по вызову к пациенту. Один человек погиб, а второй получил серьезные ранения.

Об инциденте рассказала волонтер Наталия Попова в личном Telegram-канале.

"Кононенко Александр Викторович, водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела. Они пережили оккупацию, но рашисты настигли их", — написала Попова.

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Текущее состояние фельдшера неизвестно. Вероятнее всего, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Мины на освобожденных территориях: основные подробности

Подрыв скорой — далеко не первый такой случай. К сожалению, смерти из-за мин случаются довольно часто. В июле на Киевщине и Сумщине произошли подобные инциденты.

Сегодня, 2 октября, в Сумской области на мину наехал автомобиль "Укртелекома". Внутри находилось четверо человек: водитель погиб на месте, а еще троих госпитализировали с ранениями.

На Харьковщине специалисты разминировали дамбу в селе Большие Проходы. Они изъяли мины и взрывчатку с общим тротиловым эквивалентом в 650 килограмм.

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