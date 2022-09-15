Сразу был полный вагон пассажиров, возвращающихся домой

Поезд "Укрзализныци" уже совершил первый рейс в освобожденный город Балаклея на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Первый рейс в Балаклею – и сразу полный вагон пассажиров, которые возвращаются домой. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", – отметили в "УЗ".

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Напомним, войска РФ захватили Балаклею в начале марта. Городской голова Иван Столбовой, по информации председателя Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем покинул город — уехал в Россию.

Балаклея стала первым городом, с которого началось большое контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине. Официально об освобождении Балаклеи сообщил президент Владимир Зеленский 8 сентября.

Сейчас Балаклея постепенно возвращается к жизни, хотя еще существует угроза ракетных и артиллерийских ударов. В частности, в Балаклее вернули мобильную связь, а также "Укрзализныця" вернула железнодорожное сообщение, между Харьковом и Балаклеей будет курсировать рельсовый автобус.

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