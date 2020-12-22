В состав банды входили почти три десятка человек, большинство из которых - ранее судимые или имевшие проблемы с законом.

В Днепропетровской области правоохранители задержали восьмерых участников бандформирования за совершение разбойных нападений, вымогательство несуществующих долгов, сбыт наркотиков и незаконное обращение с оружием.

Читайте такжеЗадержаны члены банды, похищавшие людей по заказу в Киеве и ОдессеОб этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Отмечается, что, начиная с 2018 года, руководству Национальной полиции Украины систематически поступали сообщения о совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории городов Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Местные жители страдали от разбойных нападений, повреждения и уничтожения имущества, вымогательств денежных средств, незаконного завладения транспортными средствами, которые нападавшие совершали с применением насилия, оружия и угрожая убийством.

«Рэкет или вымогательство денег злоумышленники применяли как к лицам, которые занимались какой-либо хозяйственной деятельностью - за возможность спокойно вести бизнес, так и к наркодилерам - за сбыт наркотиков. Чтобы запугать пострадавших - отбирали автомобили, устраивали погромы в помещениях, наносили телесные повреждения и угрожали физической расправой над жертвой и ее родными», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что реакция со стороны местных правоохранительных органов была или ненадлежащая, или вообще отсутствовала. Поэтому по указанию руководства Национальной полиции для налаживания криминогенной ситуации в регионе задействовали силы Департамента внутренней безопасности НПУ.

Правоохранители установили, что вышеуказанные преступления совершены участниками одной преступной организации, которую возглавил 39-летний житель Павлограда. В состав банды входили почти три десятка человек, большинство из которых - ранее судимые или имевшие проблемы с законом.

Также правоохранителям известно, что, кроме перечисленных преступлений, злоумышленники причастны к созданию притонов, сутенерству и вовлечению лиц в проституцию, поставкам наркотиков на территорию области и получению дохода от сбыта, к контролю за незаконной добычей угля на территории терриконов шахт Западного Донбасса, к кражам угля с железнодорожных станций и к контролю деятельности мошеннических колл-центров.

Кроме того, получена оперативная информация о подготовке участников банды к похищению двух жителей Павлограда и дальнейшего физического насилия над ними с целью вымогательства несуществующих долгов.

21 декабря была проведена спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации. В частности, состоялись 48 одновременных санкционированных обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехника и мобильные телефоны, а также автомобили.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны восемь фигурантов, среди которых - организатор банды. Следователи Нацполиции вручили им подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 189 (вымогательство), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 255 (создание преступной организации).

После проведения экспертиз их действиям будет дана дополнительная квалификация. Также продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других участников бандформирования.

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Автор: Светлана Макринская