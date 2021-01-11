Сегодня жители пяти населенных пунктов области вышли на протесты, требуя удешевления тарифов на газ.

В Черновицкой области жители пяти населенных пунктов проводят акции протеста в связи с повышением тарифов на потребление и транспортировку газа.

Читайте такжеВ Полтавской области перекрыли трассу из-за высокого тарифа на газ (фото)Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром около 20 жителей села Оршовцы Кицманского района перекрыли движение транспорта на трассе национального значения на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Участники пикета заявили, что требуют от органов местной власти обратиться к руководству государства относительно принятия решения о пересмотре стоимости газа для потребителей.

В то же время более 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района перекрыли движение транспорта на автомобильной трассе в этом населенном пункте. Жители непрерывно движутся по пешеходному переходу.

По словам митингующих, одним из их требований является срочный созыв сессии сельского совета, на которой депутаты должны обратиться к Кабмину и президенту Украины относительно снижения стоимости газа.

Аналогичную акцию протеста сейчас проводят примерно 30 жителей села Дубовцы Кицманского района, которые также перекрыли движение транспорта на международной трассе в своем населенном пункте.

Также сегодня примерно в 11:00 группа жителей Черновцов собралась под зданием городского совета в рамках «тарифного» протеста.

"Нас возмущает повышение цен за газ и то, что мы должны платить за транспортировку газа по нашим трубам. Пусть тогда арендуют трубы и платят за аренду уже нам, или же снижают цену», – рассказал участник пикета Василий Давыдович.

К митингующим вышел заместитель городского головы Черновцов Василий Зазуляк, который сообщил людям, что мэра города Романа Кличука сейчас нет на месте. Поэтому участники акции протеста приняли решение о переносе митинга на утро вторника, 12 января.

Кроме того, «тарифный» протест продолжается и в селе Атаки Хотинского района на границе Черновицкой и Хмельницкой областей. В этом населенном пункте более 100 человек блокируют движение транспорта на международной трассе, требуя от властей отменить решение о подорожании стоимости газа.

Участники пикета непрерывно ходят по пешеходному переходу с плакатами «Господин президент, мы тоже хотим кататься на лыжах, а не выживать в нищете», «Нет тарифному геноциду».

Повышение тарифов на распределение газа: что известно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала новые тарифы на распределение газа, введенные в действие с 1 января 2021 года.

Средний тариф операторов газораспределительных сетей по стране составляет 1,53 грн за куб. об.

С января 2020 года потребители газа получают две отдельные платежки: за газ как товар и стоимость его транспортировки и распределения. Плата за распределение газа вносится ежемесячно одинаковой суммой (абонплатой).

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Автор: Николай Кобылюк