В Прилуках Черниговской области провели эксгумацию тела погибшего подростка Чаленко для повторной экспертизы

Тело парня, которого в прошлом году обнаружили мертвым на железнодорожных путях, доставили в столицу.

В Прилуках на Черниговщине провели эксгумацию тела погибшего подростка Дениса Чаленко, которого в прошлом году обнаружили мертвым на железнодорожных путях.

Об этом сообщил черниговский правозащитник Александр Подгорный, который помогает семье Чаленко юридическим сопровождением.

По его словам, тело парня уже доставили в столицу.

«Будет проводиться повторная экспертиза», - прокомментировал Подгорный.

Он также уточнил, что эксгумация не связана с обращением семьи Чаленко к президенту Владимиру Зеленскому во время его недавнего визита в Чернигов, эта процедура готовилась раньше.

Кроме того, Подгорный отметил, что сейчас в Прилуках продолжаются допросы свидетелей, там находится адвокат Сергей Нестеренко, который также представляет интересы Чаленко.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 2019 года 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области. По информации областного главка полиции, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами. В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в Главное следственное управление Нацполиции, а также изменили руководителя Прилукского отдела полиции.

В апреле, за полгода с момента убийства Чаленко, по делу не было ни одного подозреваемого. Родители парня и их адвокат заявляли об умышленном затягивании расследования.

10 июня во время визита президента в Чернигов состоялась акция протеста, участники которой требовали справедливого расследования этого дела.

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