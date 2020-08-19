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В Харькове пенсионерка крушит камеры в доме: считает, что за ней следит ФСБ

13:10, 19 августа 2020
Происшествия
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Женщина считает, что за ней следят / Фото скриншот

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

На кадрах с видеоролика видно, что женщина разбивает молотком камеры, установленные в подъезде.

С собой женщина приносит лестницу, благодаря которой поднимается к камерам, чтобы их ломать.

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В Харькове пенсионерка постоянно разбивает камеры наблюдения в подъезде, думая, что за ней следит ФСБ, - говорится в сообщении на странице.

Украинцы прокомментировали видео по-разному: "привет медицинской реформе в области психиатрии. И да, боюсь огорчить, но "Бред коррекции не подлежит!" - увы!", "А соседи, что говорит по этому поводу?", "Пусть оплачивает ущерб на новые камеры", "Шизофрения. Они уверены, что за ними следят, то спец службы, то инопланетяне".

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Автор: Наталия Печиборщ

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