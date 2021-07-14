Правоохранители расследуют смерть ребенка.

Трехмесячная девочка умерла в реанимации больницы Харьковской области. Ребенка привезли в больницу после того, как у нее началась диарея.

Об этом сообщает местное издание Объектив.

Изначально предполагалось, что ребенок отравился детской смесью. Позже мама погибшей девочки рассказала представителям службы по делам детей, что накормила ее разбавленным коровьим молоком.

"Она кормила младенца разбавленным водой коровьим молоком. А после того, как у ребенка началась диарея — обратилась к врачам", - сообщила руководитель службы по делам детей Лозовского горсовета Светлана Брежнева.

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Всю имеющуюся информацию передали правоохранителям. Проводятся проверки.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Черноморск Одесской области шестеро воспитанников детсада получили пищевое отравление.

Как сообщили журналистам в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, на прошлой неделе зарегистрирована групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями в детском саду №12.

Всего заболели шестеро детей, первичный диагноз "гастроэнтероколит". Трое госпитализированы в Черноморскую больницу в состоянии средней степени тяжести, остальные находятся на амбулаторном лечении.

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Автор: Анастасия Горбачева