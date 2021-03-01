Пока подтвержденной информации о пострадавших в аварии нет.

По информации СМИ, в понедельник, 1 марта, нардеп Александр Дубинский попал в ДТП.Читайте такжеДубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на информацию источников в правоохранительных органах.

Как отмечается, авария произошла на объездной дороге вблизи города Стрый Львовской области. В результате ДТП повреждены двери и бампер авто.

"Пока подтвержденной информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Автор: Ольга Робейко