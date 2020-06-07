Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения в убийстве

Сам общественный активист сообщил, что его вызывают в качестве свидетеля на 9 июня.

Общественному активисту Сергею Стерненко подготовили сообщение о подозрении по ст. 115 - умышленное убийство, и вызывают в СБУ на 9 июня.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил", - написал Стерненко.

По его словам, в вызове указано, что его в качестве свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня на 10:00.

"Следователю я уже направил ответ, что не могу явиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня", - отметил активист.

Он аргументирует это тем, что за такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) он якобы не успеет подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников.

"Поэтому, если им нужно, чтобы я явился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", - заявил Стерненко.

Он также сообщил, что подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, совершивших на него нападение в 2018 году, - Ивана Кузнецова, которого Стерненко убил, обороняясь от нападения.

7 апреля 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

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