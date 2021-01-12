Читайте такжеВ Днепре в балке обнаружили тело мужчины без нижней части (фото 18+)Об этом пишет "Днепр оперативный".
48-летний сотрудник службы охраны заведения заметил, как неизвестный мужчина пытается проникнуть в один из закрытых во время локдауна магазинов. Мужчина увидел охранника и бросился сбежать.
Сотрудник охраны догнал мужчину и попытался задержать, но тот выхватил нож и ударил его в живот.
Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего, однако полицейские не смогли его найти.
Охранника с колото-резаной раной живота отвезли в больницу скорой медицинской помощи, где ему провели сложную операцию. О его состоянии пока неизвестно. Преступника продолжают искать.
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