Охранник заметил, как неизвестный мужчина пытается проникнуть в один из закрытых во время локдауна магазинов.

Читайте такжеВ Днепре в балке обнаружили тело мужчины без нижней части (фото 18+)Об этом пишет "Днепр оперативный".

48-летний сотрудник службы охраны заведения заметил, как неизвестный мужчина пытается проникнуть в один из закрытых во время локдауна магазинов. Мужчина увидел охранника и бросился сбежать.

Сотрудник охраны догнал мужчину и попытался задержать, но тот выхватил нож и ударил его в живот.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего, однако полицейские не смогли его найти.

Охранника с колото-резаной раной живота отвезли в больницу скорой медицинской помощи, где ему провели сложную операцию. О его состоянии пока неизвестно. Преступника продолжают искать.

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Автор: УНИАН