47-летняя женщина была родом из Тернопольской области, ее похоронят на родине.

В Испании трагически погибла украинка. Женщине было 47 лет, в Мадрид она переехала 20 лет назад.

Об этом сообщило издание "Высокий замок".

47-летняя женщина, которую звали Ирина, жила в Испании вместе со своей семьей. Украинка вышла замуж за мужчину, который был местным, от него она родила двоих детей. В день трагического события женщина и ее семья поехали на море.

Ирина и ее 6-летний сын пошли плавать, внезапно их накрыла волна. Украинка успела позвать на помощь. Муж сразу бросился к воде, но он сумел вытащить из моря только сына, женщина утонула из-за еще одной волны, которая сбила ее с ног.

Погибшая украинка была родом из Тернопольской области, города Бережаны. Ее тело уже доставили из Мадрида на родину для захоронения.

Читайте такжеВ киевской квартире загорелся электросамокат во время зарядки: есть пострадавшийИздание "Высокий замок" сообщает, что трагически погибшая украинка знала несколько языков, она окончила школу с золотой медалью и получила диплом с отличием во Львовской коммерческой академии. Соседи Ирины, рядом с которыми она жила до переезда в Испанию, называют погибшую "уникальным человеком".

Решение о захоронении украинки на родине приняли ее родители, которые часто приезжали к ней в Испанию и помогали воспитывать своих внуков.

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Автор: Полина Кузенко