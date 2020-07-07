В Киеве задержали двух российских наемников, работавших на спецслужбы врага

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

В Шевченковском районе столицы во вторник, 7 июля, полиция задержала двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

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Оперативники получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения, после чего задержали.

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

Как сообщал УНИАН, суд к 10 годам и 3 месяцам заключения приговорил двух иностранцев, которые через Украину переправляли боевиков террористической организации "Исламское государство» в Ирак и Сирию.

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