К 7 годам лишения свободы приговорен активный сторонник отделения Закарпатья.
Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Закарпатской области.
43-летний закарпатец агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины.
"Позиционируя себя как "активист краевого русинства", мужчина публично обращался к жителям Закарпатья с призывом создать на территории области новое незаконное государственное образование "Республика Подкарпатская Русь". В своих заметках фигурант выражал неприязнь и пренебрежение к Украине и украинцам", - говорится в сообщении.
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Судебное разбирательство осуществлялось в порядке специального судебного производства, при отсутствии обвиняемого.
Как сообщал УНИАН, на Харьковщине российский агент сдавал врагу позиции украинских военных.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Суд лишил киевлянина свободы за отрицание преступлений России по телефону
- "Продать" Родину за бутылку: на въезде в Киев задержали любителя "русского мира"
- Жительница Бахмута сливала оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ (фото)