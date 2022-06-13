Судебное разбирательство осуществлялось в порядке специального судебного производства, при отсутствии обвиняемого.

К 7 годам лишения свободы приговорен активный сторонник отделения Закарпатья.

Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Закарпатской области.

43-летний закарпатец агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины.

"Позиционируя себя как "активист краевого русинства", мужчина публично обращался к жителям Закарпатья с призывом создать на территории области новое незаконное государственное образование "Республика Подкарпатская Русь". В своих заметках фигурант выражал неприязнь и пренебрежение к Украине и украинцам", - говорится в сообщении.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Судебное разбирательство осуществлялось в порядке специального судебного производства, при отсутствии обвиняемого.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине российский агент сдавал врагу позиции украинских военных.

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