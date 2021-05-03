В понедельник, 3 мая, на автодороге Львов–Луцк, в селе Гаек, произошел обвал моста.
Об этом сообщил глава "Варта1" Игорь Зинкевич.
Вследствие обвала появились осложнения в движении транспорта - дорога не проездная.
"Упал мост возле села Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области. Трасса Львов-Луцк не проездная!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал. На данный момент дорожные службы предупреждены.
Также Зинкевич сообщил возможные варианты объезда заблокированного в результате обвала участка: дорога "Жовква - Червоноград" и дорога "Буск - Лопатин".
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