ДТП произошло вблизи села Вересы, из-за чего движение по объездной дороге Житомира перекрыли.

На трассе Киев-Чоп произошла масштабное ДТП, из-за чего движение транспорта по объездной дороге Житомира перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, которое произошло на автодороге Киев-Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Вересы, Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях перекрыто", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас движение организовано через Житомир, регулирование обеспечивают патрульные.

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"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - отметили в ведомстве.

Смертельное ДТП с бывшим нардепом Стретовичем-что известно

Как сообщал УНИАН, в аварии погиб бывший нардеп Владимир Стретович.

О гибели экс-нардепа рассказал. общественный деятель, депутат ВРУ двух созывов Александр Доний. Но никаких подробностей Доний не сообщил.

Впоследствии информацию о гибели Стретовича подтвердил народный депутат четырех созывов Михаил Поживанов. Он отметил, что трагическое ДТП произошло вчера, 6 апреля.

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