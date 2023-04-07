На трассе Киев-Чоп произошла масштабное ДТП, из-за чего движение транспорта по объездной дороге Житомира перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, которое произошло на автодороге Киев-Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Вересы, Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях перекрыто", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сейчас движение организовано через Житомир, регулирование обеспечивают патрульные.
"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - отметили в ведомстве.
Смертельное ДТП с бывшим нардепом Стретовичем-что известно
Как сообщал УНИАН, в аварии погиб бывший нардеп Владимир Стретович.
О гибели экс-нардепа рассказал. общественный деятель, депутат ВРУ двух созывов Александр Доний. Но никаких подробностей Доний не сообщил.
Впоследствии информацию о гибели Стретовича подтвердил народный депутат четырех созывов Михаил Поживанов. Он отметил, что трагическое ДТП произошло вчера, 6 апреля.