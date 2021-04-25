У водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на месте - 1,58 промилле, что почти в 8 раз превышает разрешенный уровень.

На проспекте Победы в Киеве пьяный водитель едва не снес столб.

Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 апреля. В результате ДТП 21-летний пассажир Skoda получил серьезные травмы и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

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У водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на месте - 1,58 промилле, что почти в 8 раз превышает разрешенный уровень.

В полиции напоминают, что только за первые три месяца 2021 года управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения стало причиной более 1000 аварий в Украине, в которых травмировался 171 человек, а 14 погибли.

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Автор: Денис Прядко