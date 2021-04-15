На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар в инфекционном отделении Долинской центральной районной больницы и эвакуировали 37 человек. Больница принимает больных с COVID-19.
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Как сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook, информация о пожаре в Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей поступила в Службу спасения 15 апреля в 07:39.
«Как выяснилось, возник пожар в инфекционном отделении больницы на лестничной клетке второго этажа с распространением на чердак. Площадь пожара составляла около 250 кв. м», - говорится в сообщении.
Отмечается, что из помещения были эвакуированы 37 человек. Жертв и пострадавших нет.
Спасатели в 09:04 локализовали пожар, а в 09:49 ликвидировали.
Всего от ГУ ГСЧС в области было привлечено 80 человек личного состава и 19 единиц техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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