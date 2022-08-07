Пока ехали спасатели, ребенок держался за черенок лопаты, чтобы не упасть глубже.

В Семеновке Полтавской области спасатели вытащили из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области.

"Это произошло фактически в центре населенного пункта вблизи торговых павильонов. Позвонили в Службу спасения "101" в 13:52 граждане, которые стали свидетелями падения ребенка в яму. Оказалось, что канализация была прикрыта бетонной плитой, но из-за сильного ливня землю рядом размыло при этом образовалось небольшое отверстие, куда стекала вода. Туда и попала малышка, когда пробегала мимо. Граждане смогли раскопать отверстие шире и опустили в яму черенок от лопаты, ребенок ухватился за него и держся, пока не прибыли бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели оттащили бетонную плиту, потом с помощью веревки спустились в канализационный коллектор глубиной около 2 метров и вытащили ребенка. Сейчас спасенная девочка вместе со своей мамой находится в больничном учреждении. Все обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливают представители Нацполицией.

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