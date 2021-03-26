На Львовщине суд признал виновной женщину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее сын прогулял почти 700 уроков - за это она должна заплатить 1700 гривень штрафа.
Как пишет zaxid.net, об этом говорится в постановлении Червоноградского городского суда.
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Уточняется, что парень с сентября прошлого года по февраль текущего без уважительных причин отсутствовал на 691 уроке. Его мать получила административный протокол, суд признал ее виновной и оштрафовал на 1700 гривень. Также она должна оплатить 454 гривни судебного сбора.
Это не первая админответственность для женщины из-за действий сына. Ранее она получала штраф за его кражи, ложный вызов "скорой" и прогулы в школе.
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