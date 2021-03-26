Ранее женщина уже несла административную ответственность за действия сына.

На Львовщине суд признал виновной женщину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее сын прогулял почти 700 уроков - за это она должна заплатить 1700 гривень штрафа.

Как пишет zaxid.net, об этом говорится в постановлении Червоноградского городского суда.

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Уточняется, что парень с сентября прошлого года по февраль текущего без уважительных причин отсутствовал на 691 уроке. Его мать получила административный протокол, суд признал ее виновной и оштрафовал на 1700 гривень. Также она должна оплатить 454 гривни судебного сбора.

Это не первая админответственность для женщины из-за действий сына. Ранее она получала штраф за его кражи, ложный вызов "скорой" и прогулы в школе.

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Автор: Юрий Годован