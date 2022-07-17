В Броварском районе Киевской области усилят меры безопасности и контроль на блокпостах из-за тренировок военных.
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram.
"18 и 19 июля на территории Броварского района будут проводиться плановые тренировки военных. Броварская районная военная администрация предупреждает о возможном усилении контроля на блокпостах и дополнительных мерах безопасности", - отметил он.
Сапожко призвал с пониманием отнестись к данным мерам.
Комендантский час:
Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах. Также запрещено перемещаться транспортом без пропуска.
Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также во время комендантского часа необходимо соблюдать режим светомаскировки
В Киеве комендантский час длится с 23:00 до 5:00.
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