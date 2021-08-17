Он угрожал работникам поля оружием.

На Херсонщине полицейские задержали мужчину, устроившего погром и стрельбу в поле. Он хотел отомстить компаньону, но перепутал поля.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Инцидент произошел на территории Зеленоподской территориальной общины Каховского района. Фермер сообщил в полицию, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды. Рабочих на месте не было, их телефоны не отвечали.

Местные работники рассказали, что в поле на белом внедорожнике марки "Линкольн" приехал неизвестный мужчина и начал угрожать им. Он заявил, что их работодатель должен ему деньги.

Читайте такжеВ Кривом Роге мужчина найден повешенным на двери своего домаНападавший металлическим прутком разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх. Рабочие испугались и спрятались.

Люди, работавшие на соседних полях, указали, в каком направлении двигался автомобиль. Его заметили у с. Диброва.

Водитель пытался скрыться, но оперативники заблокировали внедорожник и задержали его. В автомобиле нашли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все это направили на экспертизу.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее он был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством.

Мужчина пояснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары и постоянно должен деньги.

Он планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. Как оказалось, нападавший повредил имущество другого фермера.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет). Решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Автор: Людмила Жерновская