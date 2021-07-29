Никто из местных жителей не признал, что является владельцем двух указанных лодок.

В Одесской области на реке Дунай пограничники обнаружили лодки-близнецы, которые использовались для незаконного промысла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Морской охраны ГПСУ, в Старостамбульском устье Дуная моряки-пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили маломерные плавсредства с абсолютно одинаковыми регистрационными реквизитами.

"Два идентичных плавсредства с одинаковыми бортовыми номерами находились возле частного самодельного деревянного причала – такие часто встречаются на участках, где жители региона имеют огороды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эффект одновременного присутствия "одной и той же" лодки на различных участках Дуная правоохранители обратили внимание несколько дней назад. Полиция и пограничники работали над раскрытием этой загадки, и в результате обнаружили место одновременного базирования лодок-двойников.

В одной из них обнаружены браконьерские сети. При этом, никто из местных жителей не признал, что является владельцем двух указанных лодок.

"Они "искренне" удивлялись, откуда на участке огородников, которые знают друг друга в лицо, такие "премудрости", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 290 Уголовного кодекса Украины.

Сети и плавсредства-двойники изъяты правоохранителями. Продолжаются следственные и розыскные действия по установлению граждан, причастных к преступлению.

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Автор: Лариса Козовая