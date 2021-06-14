На реке Дунай обнаружены два новых острова.
Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения "Госгидрография".
Согласно сообщению, два новых острова, образовавшихся в районе 76-78 километров Килийского гирла Дуная, выявили специалисты одесского подразделения госучреждения.
Предполагается, что острова появились в результате естественных русловых процессов, которые существенно влияют на формирование рельефа дна Дуная.
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Острова располагаются со стороны Румынии по отношению к навигационному фарватеру реки Дунай.
«Поскольку на данном участке Дуная проходит государственная граница между Украиной и Румынией, о новых участках суши в известность поставлена Государственная пограничная служба Украины. Кроме того, информация предоставлена для обработки в рамках работы Смешанной украино-румынской пограничной комиссии и учета при подготовке проектов документов демаркации государственной границы между Украиной и Румынией», - сказано в сообщении.
Как отмечается, новые острова обнаружены в результате анализа материалов гидрографических работ и наблюдений на местности, а также данных дистанционного зондирования земли (космической съемки) украинского участка Дуная.
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