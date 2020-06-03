На Днепропетровщине пьяница подстрелил из ружья 16-летнего спортсмена

Подросток получил огнестрельные ранения головы, правого предплечья и грудной клетки.

В селе Елизаветовка Петриковского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения из ружья подстрелил 16-летнего парня, который занимался спортом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Инцидент произошел во вторник, 2 июня, около 22:00. 47-летний местный житель выстрелил из собственного зарегистрированного ружья в сторону кустов. Вследствие этого ранения получил парень, который занимался спортом на берегу реки.

После поступления в полицию сообщения о преступлении на место выехала следственно-оперативная группа Петриковского отделения полиции. Полицейские установили мужчину и доставили его в отделение полиции. Ружье изъяли.

По данному факту открыто уголовного производства по ч. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Никопольском районе Днепропетровской области нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских, которые охраняют разрушенный Алексеевский мост.

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