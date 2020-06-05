На Днепропетровщине задержаны семеро полицейских, заставлявших граждан совершать преступления

Среди задержанных - начальник Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и его заместитель, начальник сектора этого же отдела полиции и четверо оперативных работников.

В Днепропетровской области правоохранители задержали семерых полицейских, которые для повышения показателей своей работы заставляли граждан совершать преступления.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований, среди задержанных - начальник Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и его заместитель, начальник сектора этого же отдела полиции и четверо оперативных работников.

В течение 2019-2020 годов правоохранители для повышения показателей в работе полиции заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление на них и насилие.

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За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества, а в затем привлекали их к уголовной ответственности.

Следователи ГБР задержали 7 правоохранителей, им сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией); ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств); ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая в отделении полиции должна предоставить объяснения по поводу краж имущества.

Двух сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции задержали. Они находятся в изоляторе временного содержания.

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