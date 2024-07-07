Правоохранители расследуют факт жестокого обращения с животными.

Полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в Нежинском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области.

Согласно информации, в субботу, 6 июля, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что на мосту в Нежинском районе найдены повешенными две собаки.

Сотрудники отделения полиции №3 (г. Борзна) Нежинского райотдела полиции проводят ряд следственных действий, чтобы установить лиц, причастных к жестокому обращению с животными.

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"Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента", – отметили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По данному факту следователь полиции расследует производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Жестокое обращение с животными: другие новости

На днях стало известно, что полицейские Киевской области расследуют факт жестокого обращения с животным в Яготине. К правоохранителям поступила информация, что местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста.

По предварительной информации, причастной к инциденту может быть 65-летняя местная жительница. Известно, что благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров собаку отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

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