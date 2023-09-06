Суд продлил меру пресечения без права на залог.

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, который совершил ДТП и сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко насмерть.

Об этом сообщает "Суспильне". По решению суда, Тандыр, который в состоянии алкогольного опьянения 26 мая в Киеве совершил ДТП, будет находиться под стражей до 4 ноября без права на залог.

В сообщении "Суспильного" сказано, что 5 сентября жена погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко Анна обратилась в суд с гражданским иском о материальном возмещении из-за гибели ее мужа. Потерпевшая сторона попросила суд взыскать с Тандыра 40 миллионов долларов США. Эти деньги пойдут на обучение троих детей Вадима, а также на их проживание.

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Адвокаты Тандыра подчеркнули, что, по их мнению, эта сумма является слишком большой. Кроме того, они напомнили, что ранее семья обвиняемого присылала Анне Бондаренко финансовую помощь, но она вернула деньги.

Прокурор Михаил Доманицкий подчеркнул, что если суд ослабит меру пресечения Тандыру и отпустит его из-под стражи, как этого хотели адвокаты, то возможны риски сокрытия, влияния на свидетелей, уничтожения и искажения доказательств.

Адвокат Юрченко отмечал в суде, что его клиент не будет скрываться, потому что у него на иждивении жена, двое несовершеннолетних детей, а также родители пожилого возраста. Он отмечал, что Тандыр не может выехать за пределы Украины.

Адвокаты ходатайствовали о круглосуточном домашнем аресте с ношением браслета, но суд решил продлить до 4 ноября содержание Тандыра под стражей. А рассмотрение дела фактически состоится 14 сентября.

Судья Тандыр убил нацгвардейца

Как сообщал УНИАН, авария произошла в ночь на 26 мая. В тот день глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на большой скорости на блокпосту в Киеве сбил насмерть нацгвардейца.

Свидетели отмечали, что Тандыр был пьян за рулем. При этом он пытался подделать результаты экспертизы по содержанию алкоголя в крови - вместо мочи на анализ сдал слюну и воду. Поэтому первая экспертиза не нашла алкоголя. Позже была исследована слюна, в которой и нашли алкоголь.

21 августа Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Тандыра по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

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