Апелляционный суд оставил Тандыра под стражей до 26 августа.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на ранее избранную судье Алексею Тандыру меру пресечения - содержание под стражей. Суд отклонил апелляцию, оставив предыдущее решение в силе: виновник ДТП будет находиться под стражей до 26 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии агентству УНИАН по поводу ДТП с участием Тандыра, где погиб 23-летний нацгвардеец.

Ранее адвокат семьи погибшего нацгвардейца Виталий Сердюк заявил о подмене подозреваемым материала для экспертизы - Тандыр вместо мочи сдал слюну и воду. Поэтому сначала экспертиза не показала наличия алкоголя, но после того, как была обнаружена эта подмена, эксперты исследовали саму слюну, в которой нашли алкоголь.

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Отвечая на вопрос по поводу озвученной Сердюком информации Максимец подтвердила ее и отметила, что несмотря на "попытки исказить биологические образцы, все же экспертизой выявлен этанол в этих образцах".

"В связи с чем не менялась квалификация этого события - остается 286-1 - ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая ночью председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Тандыра задержали. Свидетели говорили, что судья был под действием алкоголя. Тандыр отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения.

Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

Адвокаты судьи заявили, что нет экспертизы крови Тандыра, и что на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

3 августа Государственное бюро расследований сообщило, что состояние опьянения судьи Тандыра во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз. Всего следствие получило 18 экспертных заключений по делу.

В сообщении Государственного бюро расследований о завершении расследования дела сообщалось, судья находился за рулем автомобиля и вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие - в результате него погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины. ГБР отмечало, что судья обладает специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, поэтому во время отобрания биологических образцов он попытался исказить их содержимое с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах.

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