Мужчину поймали на диверсии по подрыву водосбора.

Правоохранители задержали жителя Одесской области, который сотрудничал с российской ФСБ и пытался взорвать водозабор в Ривненской области.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, следователи уставновили, что в мае мужчина по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбам страны-агрессора детальную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.территории Одесской области.

По данным следствия, он также предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих – участников операции Объединенных сил.

"12 сентября он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем взрыва объект Горбаковско-Гориньградского водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей г. Ривне и других районов области. Однако контрразведчики помешали ему совершить противоправные действия - задержали и изъяли взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в государственной измене и законченном покушении на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 Уголовного кодекса Украины), а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Антонина Доломанжи