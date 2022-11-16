Редкие птицы ищут отдаленные участки, окруженные водой, чтобы защитить своих птенцов от хищников и людей.

В Одесской области построили искусственную платформу для гнездования краснокнижных пеликанов.

"На одном из Придунайских озер в Одесской области закончились работы по строительству искусственной платформы для гнездования кудрявого пеликана", - сообщила сообщила менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

Отмечается, что стационарная платформа площадью 60 кв. м построена из деревянных досок и брусьев и сверху покрыта камышом, чтобы сделать ее более похожей на естественное образование и более уютной для птиц.

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Как говорит Куракина, опыт использования таких платформ в других странах, например в Болгарии, показывает, что кудрявые пеликаны строят свои гнезда на этих искусственных островках, защищенных от хищников.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, в этом году уровень воды в Дунае и Придунайских озерах был крайне низок, что позволило построить стационарную платформу на мелководье одного из этих озер.

"Пересыхание озер – естественный процесс, который происходит раз в десятилетие и позволяет уплотнить дно озера и очистить его. В следующем году вода и рыба вернутся в озеро, если оно имеет естественную связь с рекой, и мы увидим здесь настоящее буйство жизни. Чтобы избежать вандализма и уменьшить вероятность беспокойства птиц, мы не называем места, где именно находится платформа...",- рассказал Нестеренко.

Как рассказал специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков, экологи надеются, что уже зимой увидят первых пеликанов на платформе в Одесской области.

"Розовые пеликаны в Европе гнездятся в одной огромной колонии на территории Румынии, но кудрявые строят свои гнезда на разных водоемах, от Греции до Украины. Уже несколько лет в нашей стране, к сожалению, не было замечено их гнезд, поэтому с помощью этих платформ мы пытаемся создать для них надлежащие условия для размножения", - сказал он.

Также он отмечает, что беспокоить пеликанов на гнездах нельзя, потому что это является одним из факторов, которые негативно влияют на их популяцию. Поэтому они ищут отдаленные участки, окруженные водой, чтобы защитить своих птенцов от хищников и людей.

Кудрявый пеликан: что о нем известно

Кудрявый пеликан является одной из крупнейших птиц в мире, с размахом крыльев почти в три метра и весом более 10 кг. Кудрявый пеликан включен в Красную книгу Украины. В течение последних десятилетий мировая популяция вида подверглась резкому сокращению из-за столкновений с линиями электропередач, потери поселений, беспокойства, птичьего гриппа, преследования рыбаками и тому подобное.