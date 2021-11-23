Мужчина предлагал купить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 за 500 гривень.

Киберполиция на Луганщине разоблачила "схему" изготовление поддельных ПЦР-тестов на COVID-19, которые продавались жителям временно оккупированных территорий для пересечения контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Об этом говорится в сообщении на сайте Киберполиции Украины.

Отмечается, что противоправная деятельность 49-летнего уроженца Армении разоблачили сотрудники Киберполиции Луганской области совместно с работниками Щастинского районного отдела полиции и представителями Министерства цифровой трансформации Украины.

"Фигурант в Интернете предлагал услуги по изготовлению справок с отрицательным результатом на COVID-19. Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ "Станица Луганская". Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления", - рассказали правоохранители.

Так, стоимость поддельного теста составляла 500 гривен. Ежемесячно мужчина изготавливал около 300 ПЦР-тестов. Прибыль от мошеннической схемы составлял 150 тыс. грн в месяц, отметили в Киберполиции.

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Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. Они изъяли компьютерную технику, флеш-накопитель, автомобиль, справку об отрицательном ПЦР-тесте, незаполненные бланки ПЦР-теста, копии паспортов и "черновые" записи.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве, на Львовщине и Ривненщине сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

Автор: Таня Поляковская